Kayseri'de camilerden hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı
Kayseri'de camilerden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Kayseri'de camilerden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Halilullah Camisi'nden güvenlik kamerası kayıt cihazı, Fevzi Çakmak Camisi'ndeki imam odasından da 350 lira çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Adının Y.E.S. olduğu belirlenen zanlı, kent merkezindeki bir evde gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Çalınan güvenlik kamerası kayıt cihazının bulunarak cami yetkilisine teslim edildiği öğrenildi.