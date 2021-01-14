Kayseri'de cami protokol imzalandı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde hayırsever desteği ile yaptırılacak cami için protokol imzalandı.

Müftülükten yapılan açıklamaya göre, Fatih Mahallesi'ne Çukur Camisi'nin yerine Selçuklu Mimarisi'nde 800 kişilik yeni cami yapılması için hayırsever iş inşanı merhum Feyzullah Işık adına oğulları ile protokol imza töreni düzenlendi.

İl Müftüsü Şahin Güven törende, cami, okul ve sağlık ocağı gibi yapıların hayırseverler tarafından yapılmasının güzel ve örnek bir davranış olduğunu belirtti.

Yapılan hayırların kabul olması temennisinde bulunan Güven, şunları kaydetti:

"Şu anda Kayseri'mizde 30'un üzerinde cami ve Kur'an kursu inşaatımız devam etmektedir. Bunlardan sadece şu anda 2 tanesi dernekler vasıtasıyla devam ediyor. Onun haricinde her birini bizler hayırseverlerimize tevdi ediyoruz. Hayırseverlerimiz, tepeden tırnağa inşaatını yapıp hizmete sunuyor. Asıl olan da budur. Özellikle son 10-15 yıldır çok fazla yeni konutlar oluştu. Bu konutların oluştuğu yerlerde camilere ihtiyaç var. Aynı zamanda bir de Kayseri'mizde şu anda son yıllarda kentsel dönüşüm dolayısıyla camilerimiz yenilenmeye çalışılıyor."

Hayırsever iş inşanı merhum Feyzullah Işık'ın oğulları da babalarının adına onun isteğini yerine getirmek için bir cami yapmaya karar verdiklerini ifade etti.

Törene, Kocasinan İlçe Müftüsü Halil Uzun ve caminin yapımını üstlenen hayırsever işadamı Feyzullah Işık adına oğulları Ahmet, Gültekin, Aytekin, Turan Işık ile Mimar Arif Balkaya ve TDV Kocasinan İlçe Temsilcisi Celalettin Nursaçan da katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün