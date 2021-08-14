Kayseri'de cami inşaatından ve evlerden hırsızlık yapan 2 zanlı tutuklandı
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Kayseri'de cami inşaatından ve evlerden hırsızlık yapan 2 zanlı tutuklandı

Kayseri'de cami inşaatından ve evlerden hırsızlık yapan 2 zanlı tutuklandı
Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin - Haberler | Güncel

Kayseri'de cami inşaatı ve 7 evden hırsızlık yaptığı tespit edilen 2 şüpheli tutuklandı.

Kayseri'de cami inşaatı ve 7 evden hırsızlık yaptığı tespit edilen 2 şüpheli tutuklandı.

Kocasinan Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri ilçe genelindeki hırsızlık olaylarını aydınlatmak için çalışma başlattı.

Çalışmalar kapsamında S.T. ve M.G'nin Kocasinan ilçesi Gömeç ve Barsama Mahalleleri ile İncesu ilçesi Örenşehir Mahallesi'nde birisi cami inşaatı olmak üzere 8 hırsızlık olayına karıştıkları belirlendi.

Operasyonla gözaltına alınan zanlılar çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin

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