Kayseri'de çalıntı plakalı otomobilin sürücüsü yakalandı Kayseri'de çalıntı plakalı otomobilin sürücüsü yakalandıKAYSERİ'de, plakası çalıntı olduğu belirlenen otomobilin sürücüsü Mücahit K, polisin kovalaması sonucu yakalanarak, gözaltına alındı.

Kayseri'de çalıntı plakalı otomobilin sürücüsü yakalandı

KAYSERİ'de, plakası çalıntı olduğu belirlenen otomobilin sürücüsü Mücahit K, polisin kovalaması sonucu yakalanarak, gözaltına alındı.

Polis ekipleri, kente girişindeki plaka tanıma sisteminde plakası çalıntı olduğu belirlenen otomobili Osman Kavuncu Bulvarı'nda durdurmak istedi. 34 RL 1785 plakalı otomobilin sürücüsü, 'dur' ihtarına uymayarak kaçtı. Polis de otomobilin peşinden gitti. Sürücü, polis ile yaşanan kovalamaca sonucu Kocasinan ilçesi Gaziosman Mahallesinde aracı terk edip, kaçmaya çalışırken yakalandı. Gözaltına alınan Mücahit K., Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA