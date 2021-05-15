Kayseri'de çalıntı otomobille kaçmaya çalıştığı iddia edilen sürücü yakalandı
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Kayseri'de çalıntı otomobille kaçmaya çalıştığı iddia edilen sürücü yakalandı

Kayseri'de çalıntı otomobille kaçmaya çalıştığı iddia edilen sürücü yakalandı
Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün - Haberler | Güncel

Kayseri'de çaldığı otomobille kaçmaya çalıştığı ileri sürülen sürücü kovalamaca sonucu polis ekiplerince yakalandı.

Kayseri'de çaldığı otomobille kaçmaya çalıştığı ileri sürülen sürücü kovalamaca sonucu polis ekiplerince yakalandı.

Alınan bilgiye göre, TOKİ Demokrasi Mahallesi'nde çalındığı ihbarı alınan otomobili, kent merkezinde fark eden polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan sürücü kaçmaya başladı.

Polis ekiplerince takibe alınan otomobil, Beyazşehir Mahallesi'nde park halindeki bir tıra çarptı.

Şüpheli H.Ö, polis tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün

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