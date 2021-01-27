Kayseri'de çalıntı otomobil çetesi çökertildi; çete lideri tutuklandı
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Kayseri'de çalıntı otomobil çetesi çökertildi; çete lideri tutuklandı

27.01.2021 18:49 | Son Güncelleme: 27.01.2021 18:52
Kayseri'de çalıntı otomobil çetesi çökertildi; çete lideri tutuklandı

KAYSERİ'de, çevre illerden çalınan hacizli araçları, ağır hasarlı araçların motor ve şase numaralarıyla değiştirerek piyasaya süren suç örgütü, polisin operasyonuyla çökertildi.

KAYSERİ'de, çevre illerden çalınan hacizli araçları, ağır hasarlı araçların motor ve şase numaralarıyla değiştirerek piyasaya süren suç örgütü, polisin operasyonuyla çökertildi. Gözaltına alınan 4 kişiden çete lideri Ö.K. tutuklanırken, 3 kişi ise serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çevre illerden çalıntı ve hacizli araçları Kayseri'ye getirerek, motor ve şase numaralarını ağır hasarlı araçlara takıp, piyasaya süren çeteyi takibe aldı. Ekipler, 2020'nin Haziran ayından bu yana yapılan fiziki ve teknik çalışma sonucu, çete lideri Ö.K.'nın Kocasinan ilçesi Doğu Sanayi Mahallesi'ndeki otomobil tamirhanesine operasyon düzenlendi. Tamirhanede yapılan aramada 1 milyon 100 bin TL değerindeki 10 otomobil ele geçirildi. Olayla ilgili Ö.K. ve yanında çalışan 3 kişi gözaltına alındı.Haklarında, 'oto hırsızlık', ' resmi belgede sahtecilik' ve 'nitelikli dolandırıcılık' suçlarından işlem yapılan 4 kişi, İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Ö.K. tutuklanırken diğer 3 şüpheli ise serbest bırakıldı.


Kayseri'de çalıntı otomobil çetesi çökertildi; çete lideri tutuklandı
Kayseri'de çalıntı otomobil çetesi çökertildi; çete lideri tutuklandı
Kayseri'de çalıntı otomobil çetesi çökertildi; çete lideri tutuklandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin DALKILIÇ

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