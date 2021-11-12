Kayseri'de çalıntı motosikletle kapkaç yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı yakalandı - Haberler
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Kayseri'de çalıntı motosikletle kapkaç yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı yakalandı

AA / Müzahim Zahid Tüzün - Haberler | Güncel
Kayseri'de çalıntı motosikletle kapkaç yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı yakalandı

Kayseri'de, çaldıkları motosikletle kapkaç yaptıkları öne sürülen iki şüpheli gözaltına alındı.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, çaldıkları motosikletle kapkaç yaptıkları öne sürülen iki şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, çalıntı motosikletle 5 kapkaç olayını gerçekleştirdikleri tespit edilen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Bu kapsamda kent merkezindeki ikamete düzenlenen operasyonda A.M. ve O.B. yakalandı.

İkamette, kapkaç olayında kullanılan ve çalıntı olduğu tespit edilen motosiklet ele geçirildi.

Kayseri'de çalıntı motosikletle kapkaç yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı yakalandı

AA / Müzahim Zahid Tüzün - Son Dakika Haberleri
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