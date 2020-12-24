Kayseri'de çalınan otomobil Niğde'de yakalandı
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Kayseri'de çalınan otomobil Niğde'de yakalandı

24.12.2020 13:45 | Son Güncelleme: 24.12.2020 13:48
Kayseri'de çalınan otomobil Niğde'de yakalandı

Kayseri'de çalınan otomobil, Niğde'de jandarma ekipleri tarafından yakalandı, sürücü gözaltına alındı.

Kayseri'de çalınan otomobil, Niğde'de jandarma ekipleri tarafından yakalandı, sürücü gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Edikli beldesinde devriye görevi sırasında şüphe üzerine siyah renk bir otomobili durdurdu.

Ekipler, yaptıkları kontrollerde otomobilin plakasının sahte olduğunu ve renginin de orijinal olmadığını tespit etti.

Aracın, 7 Kasım'da Kayseri'de çalınan beyaz renkli bir otomobil olduğunu belirleyen ekipler, sürücüyü gözaltına aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul

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