Kayseri'de çaldıkları araçları parçalayan 2 şüpheli yakalandı - Haberler
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Kayseri'de çaldıkları araçları parçalayan 2 şüpheli yakalandı

AA, Hakan Can Şahin - Güncel
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Kayseri'de çaldıkları araçları parçalayan 2 şüpheli yakalandı

Kayseri'de çaldıkları otomobilleri parçalamaya çalışan 2 şüpheli, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Kayseri'de çaldıkları otomobilleri parçalamaya çalışan 2 şüpheli, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pınarbaşı ilçesi Kızıldere Mahallesi'nde çalıntı olduğu belirlenen 2 otomobili parçalamak isteyen A.Ç. ve A.Ç'yi suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor.

AA / Hakan Can Şahin - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Pınarbaşı, Jandarma, Kayseri, Güncel, Haberler

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