Kayseri'de çaldıkları araçları parçalayan 2 şüpheli yakalandı
AA, Hakan Can Şahin - Güncel
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Kayseri'de çaldıkları otomobilleri parçalamaya çalışan 2 şüpheli, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.
Kayseri'de çaldıkları otomobilleri parçalamaya çalışan 2 şüpheli, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pınarbaşı ilçesi Kızıldere Mahallesi'nde çalıntı olduğu belirlenen 2 otomobili parçalamak isteyen A.Ç. ve A.Ç'yi suçüstü yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor.
AA / Hakan Can Şahin - Güncel