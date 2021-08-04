Kayseri'de çaldığı malzemeleri internetten satmaya çalışan zanlı yakalandı

Kayseri'de bir hırdavat dükkanından çaldığı malzemeleri internet üzerinden satmaya çalıştığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Kayseri'de bir hırdavat dükkanından çaldığı malzemeleri internet üzerinden satmaya çalıştığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Anbar Mahallesi'ndeki bir hırdavat dükkanından hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler hırsızlık şüphelisinin E.D. olduğunu tespit etti.

Polis, zanlının çaldığı malzemeleri internet üzerinden satmaya çalıştığını belirledi.

E.D, ikametine düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün