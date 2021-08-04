Kayseri'de çaldığı malzemeleri internetten satmaya çalışan zanlı yakalandı

Kayseri'de bir hırdavat dükkanından çaldığı malzemeleri internet üzerinden satmaya çalıştığı iddia edilen zanlı gözaltına alındı.

Kayseri'de bir hırdavat dükkanından çaldığı malzemeleri internet üzerinden satmaya çalıştığı iddia edilen zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Anbar Mahallesi'ndeki bir hırdavat dükkanından hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler hırsızlık şüphelisinin E.D. olduğunu tespit etti.

Polis, zanlının çaldığı malzemeleri internet üzerinden satmaya çalıştığını belirledi.

E.D, ikametine düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün