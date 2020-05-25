Kayseri'de, cadde ve meydanlar bomboş
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Kayseri'de, cadde ve meydanlar bomboş

Kayseri'de, cadde ve meydanlar bomboşKAYSERİ'de, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması devam ederken, Ramazan Bayramı'nın 2'nci gününde de cadde ve sokaklar boş kaldı.

25.05.2020 16:34 | Son Güncelleme: 25.05.2020 16:40

Kayseri'de, cadde ve meydanlar bomboş

KAYSERİ'de, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması devam ederken, Ramazan Bayramı'nın 2'nci gününde de cadde ve sokaklar boş kaldı.

İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında yayımlanan genelgeyle 81 ilde, Ramazan Bayramı ile arife günü olmak üzere 4 gün sokağa çıkma kısıtlaması ilan edildi. Kayseri'de, bayramın 2'nci gününde dün olduğu gibi sessizlik hakim oldu. Kentin en işlek cadde, sokak ve meydanları boş kaldı. Polis ekipleri de yollarda denetim gerçekleştirdi. Sürücü ve yolcuların izin belgelerini kontrol eden ekipler, kısıtlamayı ihlal edenler hakkında işlem yaptı.

Kayseri'de, cadde ve meydanlar bomboş

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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