Kayseri'de 'Bylock' Operasyonu: 2 Gözaltı

KAYSERİ'de yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 'ByLock' kullandıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.



Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) tarafından yapılan operasyonda, FETÖ/PDY'nin kriptolu iletişim programı 'ByLock' kullandıkları iddiasıyla, bir üniversite öğrencisi ve banka emeklisi iki kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen 2 kişi adliyeye sevk edildi. - Kayseri