Kayseri'de buzlanan kaldırımlara kaydırmaz halı serildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kayseri'de buzlanan kaldırımlara kaydırmaz halı serildi

Demirören Haber Ajansı, Yasin Dalkılıç - Güncel
 - Güncelleme:
Kayseri'de buzlanan kaldırımlara kaydırmaz halı serildi

KAYSERİ'de, hava sıcaklığının eksi 15 dereceye kadar düşmesiyle buzlanan kaldırımlara, yürüyenlerin kayıp, düşmemesi için kaydırmaz halılar serildi.

KAYSERİ (DHA) - KAYSERİ'de, hava sıcaklığının eksi 15 dereceye kadar düşmesiyle buzlanan kaldırımlara, yürüyenlerin kayıp, düşmemesi için kaydırmaz halılar serildi.

Kar yağışı, tüm yurtta olduğu gibi Kayseri'de de etkili oldu. Kentte kar yağışıyla hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceye kadar düşmesiyle kaldırımlar da buzlandı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yürüyenlerin kayıp, düşmemesi için kaldırımlara kaydırmaz halılar serildi. Kentin en işlek noktalarından Millet ve Bankalar caddeleri ile Kazancılar Çarşısı'nın kaldırımlarına kaydırmaz halılar, vidalarla monte edildi. Halıların kış süresince kaldırımlarda kalacağı belirtildi.


Kayseri'de buzlanan kaldırımlara kaydırmaz halı serildi

Kayseri'de buzlanan kaldırımlara kaydırmaz halı serildi

Kayseri'de buzlanan kaldırımlara kaydırmaz halı serildi

Kayseri'de buzlanan kaldırımlara kaydırmaz halı serildi

Kayseri'de buzlanan kaldırımlara kaydırmaz halı serildi

Kayseri'de buzlanan kaldırımlara kaydırmaz halı serildi

Demirören Haber Ajansı / Yasin Dalkılıç - Güncel

Kayseri, kar, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title