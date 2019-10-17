Kayseri'de büyükbaş hayvan hırsızlığı

Kayseri'de büyükbaş hayvan hırsızlığı

Kayseri'de büyükbaş hayvanı çalıp başkasına sattığı iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.

17.10.2019 09:50
Kayseri'de büyükbaş hayvan hırsızlığı

Kayseri'de büyükbaş hayvanı çalıp başkasına sattığı iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kocasinan ilçesi Molu Mahallesi'nde yaşanan hayvan hırsızlığı olayına ilişkin çalışma başlattı.

Ekipler, Y.G. ve S.M.'nin 5 kişiye ait 6 büyükbaş hayvanı çaldıkları ve H.Ç'ye sattıklarını tespit edildi.

Çalınan büyükbaş hayvanlar H.Ç'nin ahırında ele geçirildi, Y.G. ve S.M. gözaltına alındı.

H.Ç. hakkında hırsızlık malı satın almak suçundan işlem yapıldı.

Kaynak: AA
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