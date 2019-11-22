Kayseri'de bulunan yer altı şehri korunma ve sığınma amaçlı kullanılmış

22.11.2019 17:06 | Son Güncelleme: 22.11.2019 17:06

Kayseri'nin Büyük Bürüngüz Mahallesi'nde keşfedilen 1300 metre uzunluğundaki yer altı şehrinin, sığınma ve korunma amaçlı yapıldığı belirtildi.

Koramaz Vadisi'nde bulunan Büyük Bürüngüz Mahallesi'nde Obruk Mağara Araştırma Grubu ve Büyükşehir Belediyesince desteklenen mağara araştırmaları sırasında keşfedilen Aymanlı Yer Altı Şehri, uzunluğu ve içindeki kilit taşlarıyla dikkati çekiyor.

Yer altı şehri için kazı çalışmaları yapılmasını sağlayan koleksiyoner Mehmet Akgül, AA muhabirine, mahallenin Türk ve Müslüman yerleşimi olduğunu dile getirdi.

Mahallenin tarihinin Dulkadiroğlulları Beyliği'ne kadar dayandığını anlatan Akgül, mahallede yer altı şehri olduğunun eskiden bu yana söylendiğini kaydetti.

Kayseri'de yer altı mağaraları araştırması yapan Obruk Mağara Araştırma Grubu'nun çabalarıyla burada bir çalışma yürütüldüğünü anlatan Akgül, şu bilgileri verdi:

"Bir yıl önce 7 yerleşimi içine alan Koramaz Vadisi Projesi başlatıldı. Bu proje de Büyük Bürüngüz'de yer alıyordu. Önerim doğrultusunda İstanbul'dan profesyonel mağara ekibi, burada kazı çalışması yaptı. Yapılan tespit şu: Yaşam alanı olarak değil fakat korunma ve sığınma alanı olarak yapılmış bir yer altı şehri mevcut. 1300 metre uzunluğunda bir yer altı şehri burası. 26'dan fazla kilit taşı bulundu. Buralar hep kavimlerin saldırısına uğramış bir bölge. Saldırıdan haberleri olunca yerin altına giriyorlar. Bu amaçla yapılmış bir yer altı şehri. Girilemeyen, ulaşılamayan, çöken yerler var. Buralar açıldığı zaman yer altı şehrinin uzunluğu iki katına ulaşacaktır."

Yer altı şehrinin en önemli özelliğinin içindeki kilit taşlar olduğuna dikkati çeken Akgül, "2 metre çapında, yarım metre kalınlığında silindir taşlar var. Bunlar, kapı dediğimiz kilit taşı. İçeriden döndürülerek kapı kapatılıyor, dışarıdan açılması mümkün değil. Güvenlikli bir kapı. Bu kadar kapının olması, uzman arkadaşların söylediği kadarıyla yerleşimin çok önemli olduğunu gösteriyor." diye konuştu.

Kaynak: AA