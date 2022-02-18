Kayseri'de bulunan kadın kooperatif yöneticileri bir araya geldi

KAYSERİ (İHA) - TOBB Kayseri Kadın Girişimciler Kurulu tarafından Kayseri'de bulunan kadın kooperatiflerinin sayısının artırılması ve mevcut kooperatiflerin güçlendirilmesi amacı ile 'Güçlenen Kadın Kooperatifleri İstişare Toplantısı' düzenlendi.

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantının açılışında konuşan Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Üyesi Latif Başkal, oda olarak kadın girişimcilere ve üyelere desteklerin devam edeceğini aktararak; "Dolu dolu bir program olacak, bir çok temsilcimiz var. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İnşallah verimli bir istişare olacaktır. İnşallah bunların kooperatiflerimizin, kadın girişimcilerimizin önünde varsa engel açmak adına bir mihenk taşı olmasını temenni ediyoruz. Kayseri Ticaret Odası olarak, kadın girişimciler kurulu olarak tüm kadın girişimcilerimize ve üyelerimize her zaman en iyi şekilde hizmet etmeyi bir düstur olarak bildik kendimize. Bundan sonra da buna devam etmek için elimizden gelen gayreti sarf edeceğiz. Oda sadece bizim değil, bu şehrin, bu ülkenin odası. Sahipleri; üyelerimiz, girişimcilerimiz, müteşebbislerimiz" dedi.

Programda konuşan TOBB Kayseri Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Tuğbahan İlgü ise, bir yandan kadın istihdamını arttırırken bir yandan da üretime yeni bir bakış açısını kazandırmak için çabaladıklarını söyleyerek; "Uzun bir süredir ülkemizin gündeminde olan, kadınlar ve çalışma dünyasının, üretimin içerisinde rolleri nedir ve ne olmalıdır sorusunun cevabını hepimiz kendimize soruyoruz. Elbette, soru sorarak başlamak bir bakıma meselenin anlaşılması ve çözüme gidilmesi için önemli bir başlangıçtır. Biz de Kayseri kadınları olarak sorularla başladık ve 'ne yapabiliriz' diye kadın - erkek herkesle istişare ettik. Sonunda bir noktadan başlamak gerektiğini ve ancak istenilen sonuca ulaşılabilmesi için her ne pahasına olursa olsun bir başlangıç yapılmasının önemli olduğu ilkesini benimsedik. Bizler bugün burada; kadın kooperatiflerinin desteklenmesi ve teşvik edilmesiyle ilgili bir çalışmanın ilk adımını atmış bulunuyoruz. Elbette kooperatifçilik konusunda ülkemizin ciddi tecrübeleri var, ama bizim buradaki temel yaklaşımımız, üretim dünyasının dışında kalan ve becerileri ile yepyeni kazanç yolları açabilecek olan kadınlara öncü olmak ve ülke ekonomisine yeni faydalar sağlamak. Küçük bir değerlendirme yaparsak kadınlar daha uzun yaşıyor ve daha sağlıklı oluyorlar. Üretim açısından düşündüğümüzde 30 yaş ve üstü tecrübeli ve bilinçli kadınlarımız oldukça çok. Biz Kayseri kadın girişimcileri olarak, kadın kooperatiflerinin önemini kavradık ve hem kadının toplumdaki konumunu güçlendirmek hem de kadın istihdamını arttırırken bir yandan da üretime yeni bir bakış açısını kazandırmak için çabalıyoruz. Yeni kurulacak ve mevcut durumda faaliyet gösteren kooperatiflerin sorunlarının tespit edilerek çözüme kavuşturulması için, öncelikle Kayseri'de bulunan kadın kooperatif yöneticileri ile bir araya gelerek sorunları konuştuk ve neler yapabileceğimiz konusunda fikir alış verişinde bulunduk. Toplantıların ve istişarelerin sonunda, böyle kapsamlı bir toplantının bölgemizdeki kadınlara yol göstereceği ve ilham kaynağı olacağı düşüncesiyle bir araya gelmeyi ve bu çalışma ve başarı hikayelerinin yurt sathında yayılması için çaba sarf etmeyi hedef olarak önümüze koyduk. Bu yaklaşım içinde ilgili bütün kuruluşlar biz kadınlar için çok önem arz ediyor. İşin başında şunu ifade etmek isterim, kadınlar olarak aklımız ve kalbimizi yeni yollar ve başarılar için hep açık tutacağız. Tek isteğimiz, bir yandan farklı bir üretim mantığı geliştirebilmek ve başarılı olmak, diğer taraftan da insanların iş yapabilme cesaretlerini güçlendirmek. Hepimiz biliyoruz ki, toplumun yarısını teşkil eden kadınlar, devre dışı kaldığında hiçbir proje başarılı olamıyor. Çünkü eskilerin deyimiyle 'bir elin nesi var iki elin sesi var?' Hele ki bu el, birbirine inanmış ve başarı için mücadele eden kadınların eli olduğunda ses oldukça güçlü çıkacaktır" ifadelerini kullandı.

Programda ayrıca katılımcılar sunum yaparak davetlileri bilgilendirdi. - KAYSERİ