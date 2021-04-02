Kayseri'de bulaşık makinesinden çıkan yangın evde hasara neden oldu
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Kayseri'de bulaşık makinesinden çıkan yangın evde hasara neden oldu

Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan - Haberler | Güncel
Kayseri'de bulaşık makinesinden çıkan yangın evde hasara neden oldu

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde evde bulaşık makinesinden çıkan yangın hasara yol açtı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde evde bulaşık makinesinden çıkan yangın hasara yol açtı.

Fevziçakmak Mahallesi'ndeki üç katlı apartmanın ikinci katındaki dairenin sahibi, bulaşık makinesini çalıştırıp komşusuna gitti.

Bulaşık makinesinin arızalanması sonucu evde yangın çıktı.

Apartman sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle evde hasar oluştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan

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