Kayseri'de boşanma aşamasındaki eşiyle tartışınca kendisini vurdu
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Kayseri'de boşanma aşamasındaki eşiyle tartışınca kendisini vurdu

13.11.2020 01:34 | Son Güncelleme: 13.11.2020 01:38
Kayseri'de boşanma aşamasındaki eşiyle tartışınca kendisini vurdu

KAYSERİ'de Murat K. (33), boşanma aşamasındaki eşiyle görüşmek için gittiği evde, yanında getirdiği tabancayı başına ateş ederek, intihara kalkıştı.

KAYSERİ'de Murat K. (33), boşanma aşamasındaki eşiyle görüşmek için gittiği evde, yanında getirdiği tabancayı başına ateş ederek, intihara kalkıştı. 

Olay, saat 23.30'da Melikgazi ilçesi Mümin Sokak Çağlayan apartmanında meydana geldi. İddiaya göre, Murat K. boşanma aşamasındaki eşiyle konuşmak için evine gitti. Burada bir süre eşiyle konuşan Murat K., su istemek için eşini mutfağa gönderince yanında getirdiği tabancayı başına ateşledi. Eşinin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve gelen sağlık ekipleri ağır yaralı Murat K.'yı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdı.Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.


Kayseri'de boşanma aşamasındaki eşiyle tartışınca kendisini vurdu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin DALKILIÇ

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