Kayseri'de boşanma aşamasındaki eşini öldüren kişi intihara teşebbüs etti - Haberler
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Kayseri'de boşanma aşamasındaki eşini öldüren kişi intihara teşebbüs etti

AA / Ergün Haktanıyan - Haberler | Güncel
Kayseri'de boşanma aşamasındaki eşini öldüren kişi intihara teşebbüs etti

Kayseri'de eşi tarafından tabancayla vurulan kadın yaşamını yitirdi.

KOCASİNAN, KAYSERİ (AA) - Kayseri'de eşi tarafından tabancayla vurulan kadın yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, boşanma aşamasında oldukları öğrenilen İ.Ç. (60) ile eşi Z.Ç. (40) arasında Kocasinan ilçesi Beyazşehir Mahallesi'ndeki evlerinde tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine tabancayla eşine ateş eden İ.Ç, ardından intihar girişiminde bulundu.

Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Ağır yaralanan İ.Ç, olay yerindeki müdahalenin ardından Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı.

AA / Ergün Haktanıyan - Son Dakika Haberleri

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