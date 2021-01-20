Kayseri'de boş işçi servisi yandı
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Kayseri'de boş işçi servisi yandı

20.01.2021 15:59 | Son Güncelleme: 20.01.2021 16:04
Kayseri'de boş işçi servisi yandı

KAYSERİ'de seyir halindeyken motor bölümü alev alan işçi servisi, kullanılmaz hale geldi.

KAYSERİ'de seyir halindeyken motor bölümü alev alan işçi servisi, kullanılmaz hale geldi.

Organize Sanayi Bölgesinde fabrikada çalışan işçileri eve bırakan Hüseyin B. yönetimindeki 38 P 0552 plakalı midibüsün motor kısmı, Melikgazi ilçesi Mimarsinan mahallesi Kadir Has Caddesi'nde seyir halindeyken alev aldı. Yangını fark eden şoför Hüseyin B, aracı durdurup, kendisini dışarıya attı. Büyüyen alevler, aracın tamamını sardı. Haber verilmesiyle gelen itfaiye ekibi, yangına müdahale etti. Yangın, itfaiyenin çalışmasıyla söndürüldü. Ancak midibüs büyük oranda kullanılmaz hale geldi.

Kayseri'de boş işçi servisi yandı
Kayseri'de boş işçi servisi yandı
Kayseri'de boş işçi servisi yandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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