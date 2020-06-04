Kayseri'de boş arazide cenin bulundu
KAYSERİ'de, boş arazide yaklaşık 3 aylık olduğu tahmin edilen cenin bulundu.
04.06.2020 14:15 | Son Güncelleme: 04.06.2020 14:18
KAYSERİ'de, boş arazide yaklaşık 3 aylık olduğu tahmin edilen cenin bulundu.
- Kayseri
Öğle saatlerinde, Kocasinan ilçesi Beşparmak mahallesinde cenini gören vatandaş, polise haber verdi. Gelen polis ekipleri, otların arasındaki cenin üzerinde inceleme yaptı. Yaklaşık 3 aylık olduğu tahmin edilen cenin, incelenmek üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Polis ekipleri, ceninin kim veya kimler tarafından bırakıldığını bulmak için soruşturma başlattı.
- Kayseri
Kaynak: DHA