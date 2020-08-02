Kayseri'de boğulma tehlikesi geçiren genç hastaneye kaldırıldı Kayseri'de serinlemek için baraj gölüne giren biri kişi, boğulma tehlikesi geçirdi.

Kayseri'de serinlemek için baraj gölüne giren biri kişi, boğulma tehlikesi geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesindeki Yamula Baraj Gölü'nün Kuşçu Marina bölgesinde serinlemek için suya giren Harun B. (20), bir süre sonra çırpınarak suda kayboldu.

Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar baraj gölüne girerek boğulmak üzere olan Harun B'yi çıkardı.

Ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Harun B'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaynak: AA