Kayseri'de biyogaz tesisinin 1,5 megavatlık bölümünde elektrik üretimi başladı

Kayseri'nin yenilenebilir enerji ve tarım projelerinden olan 4,5 megavatlık Beydeğirmeni Besi Bölgesi Projesi Tesisi, 1,5 megavatlık kısmında elektrik üretimine başladı.

Kayseri'nin yenilenebilir enerji ve tarım projelerinden olan 4,5 megavatlık Beydeğirmeni Besi Bölgesi Projesi Tesisi, 1,5 megavatlık kısmında elektrik üretimine başladı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye ve özel sektör iş birliği ile EPDK tarafından lisanslama işlemleri de tamamlanan tesisin 1,5 megavatlık bölümünde üretime geçildi. Bu bölümde 5 bin hanenin elektrik ihtiyacının karşılanması, 7 milyon metreküp doğalgaz rezervine eş değer elektrik üretilmesi, ortaya çıkacak organik gübre ile tarımsal üretim ve istihdama katkı sağlanması hedefleniyor.

Elektrik üretiminin yanı sıra çevre kirliliğini de önleyecek tesiste, 4,5 megavatın tamamlanması için inşaat çalışması sürüyor. Gübre de üretilecek tesiste, sonraki süreçte güneş enerjisinden de yararlanılıp üretime katkı sunulması hedefleniyor.

Beydeğirmeni Besi Bölgesi'nde ahırlardan çıkan gübreler, besiye başlayan hak sahiplerinin biyogaz tesisi ile imzaladıkları sözleşme çerçevesinde yüklenici firma tarafından toplanıyor.

Tesis tam kapasiteyle çalışmaya başladığında 15 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılaması, 20 milyon metreküp doğalgaz rezervine eş değer elektrik üretmesi hedefleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan