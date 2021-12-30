Son dakika haberi: Kayseri'de bitcoin üretim tesislerine operasyon: 6 gözaltı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi: Kayseri'de bitcoin üretim tesislerine operasyon: 6 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberine göre Kayseri'de bitcoin üretim tesislerine operasyon: 6 gözaltıKAYSERİ Kayseri'de polis ekipleri tarafından bitcoin üretim tesislerine düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de bitcoin üretim tesislerine operasyon: 6 gözaltı

KAYSERİ Kayseri'de polis ekipleri tarafından bitcoin üretim tesislerine düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından Kayseri'ye kaçak yollarla ekran kartları ve dijital materyaller getirilerek Bitcoin üretimi yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçirdi. Eş zamanlı olarak 7 farklı adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada 36 adet ekran kartı, 6 Adet ana kart, 6 adet RAM bellek, 5 adet USB bellek, 9 adet güç kaynağı, 37 adet anakart yuvası, 20 adet taşınabilir hard disk, 1 adet tabanca, 150 adet tabanca fişeği, 1 adet av tüfeği ve 30 adet av tüfeği fişeği geçirdi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 6 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Son dakika haberi: Kayseri'de bitcoin üretim tesislerine operasyon: 6 gözaltı

Son dakika haberi: Kayseri'de bitcoin üretim tesislerine operasyon: 6 gözaltı

Son dakika haberi: Kayseri'de bitcoin üretim tesislerine operasyon: 6 gözaltı

Canlı kripto para verileri ve tüm kripto para haberleri için tıkla.

Böylesi görülmedi! Kilimli hırsız sırra kadem bastı

Böylesi görülmedi! Kilimli hırsız sırra kadem bastı

 Otel odasında vahşet! Bir erkekle buluşan turist kadın, yüzü bantlanarak öldürüldü

Otel odasında vahşet! Bir erkekle buluşan turist kadın, yüzü bantlanarak öldürüldü

 Bir garip olay! Kaza yapan sürücü direksiyon başında uyuya kaldı

Bir garip olay! Kaza yapan sürücü direksiyon başında uyuya kaldı

İhlas Haber Ajansı / Ali Göç - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title