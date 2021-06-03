Kayseri'de bisikletseverler Dünya Bisiklet Günü'nde pedal çevirdi
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Kayseri'de bisikletseverler Dünya Bisiklet Günü'nde pedal çevirdi

Kayseri'de bisikletseverler Dünya Bisiklet Günü'nde pedal çevirdi
Anadolu Ajansı / Murat Asil - Haberler | Güncel

Kayseri'de 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü kapsamında düzenlenen etkinlik, yüzlerce bisikletseverin katılımıyla gerçekleştirildi.

Kayseri'de 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü kapsamında düzenlenen etkinlik, yüzlerce bisikletseverin katılımıyla gerçekleştirildi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ tarafından düzenlenen etkinlik öncesi sporcular ve vatandaşlar, bisikletleriyle Kadir Has Stadı otoparkında toplandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayradar, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı da etkinliğe bisikletleriyle katılım sağladı.

Büyükkılıç'ın verdiği start ile başlayan bisiklet turunda, katılımcılar 5 kilometrelik bir parkurda kent turu yaparak başlangıç noktasına ulaştı.

Kayseri'de bisikletseverler Dünya Bisiklet Günü'nde pedal çevirdi
Kayseri'de bisikletseverler Dünya Bisiklet Günü'nde pedal çevirdi
Kayseri'de bisikletseverler Dünya Bisiklet Günü'nde pedal çevirdi
Kayseri'de bisikletseverler Dünya Bisiklet Günü'nde pedal çevirdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil

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