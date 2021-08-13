Son dakika haberi: Kayseri'de öğretmen feci kazada hayatını kaybetti
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Son dakika haberi: Kayseri'de öğretmen feci kazada hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberine göre Kayseri'nin Talas ilçesinde bisikletiyle seyir halinde olan öğretmen, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kayseri'nin Talas ilçesinde bisikletiyle seyir halinde olan öğretmen, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Reşadiye Mahallesi'nde meydana gelen kazada, M.Ö. yönetimindeki 38 RC 267 plakalı otomobil, bisikletiyle seyir halindeki Cafer Hanedar'a çarptı. Kazada öğretmen Cafer Hanedar ağır yaralanırken, otomobil sürücüsü M.Ö. de yaralandı. İhbar üzerine sevk edilen sağlık ekipleri, Cafer Hanedar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Talihsiz öğretmenin cenazesi, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yerde inceleme yaptı. Kazaya karışan otomobilde çekici ile kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden taziye mesajı

Öte yandan, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu da yayınladığı taziye mesajında, "İlimiz Talas ilçesi Hava Durak Demir Ortaokulu Fen Bilgisi Öğretmeni Cafer Hanerdar'ı trafik kazasında kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz. Öğretmenimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum" dedi. - KAYSERİ

Son dakika haberi: Kayseri'de öğretmen feci kazada hayatını kaybetti
Son dakika haberi: Kayseri'de öğretmen feci kazada hayatını kaybetti
Son dakika haberi: Kayseri'de öğretmen feci kazada hayatını kaybetti
Son dakika haberi: Kayseri'de öğretmen feci kazada hayatını kaybetti
Son dakika haberi: Kayseri'de öğretmen feci kazada hayatını kaybetti
Son dakika haberi: Kayseri'de öğretmen feci kazada hayatını kaybetti
Son dakika haberi: Kayseri'de öğretmen feci kazada hayatını kaybetti
Son dakika haberi: Kayseri'de öğretmen feci kazada hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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