Kayseri'de birlikte yaşadığı kişiyi öldüren kadına müebbet hapis cezası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kayseri'de birlikte yaşadığı kişiyi öldüren kadına müebbet hapis cezası

30.12.2020 11:51 | Son Güncelleme: 30.12.2020 11:51
Kayseri'de birlikte yaşadığı kişiyi öldüren kadına müebbet hapis cezası

Kayseri'de birlikte yaşadığı kişiyi bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan kadın, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri'de birlikte yaşadığı kişiyi bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan kadın, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Songül Koç tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı, müşteki Ömer Kekeç ve sanık avukatı ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Duruşma savcısı, önceki mütalaasını yineleyerek, sanığın "kasten öldürme" ve "silahla yağma" suçlarından cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme başkanı tarafından son sözü sorulan sanık, suçsuz yere tutuklu olduğunu, kendini savunmak zorunda kaldığını öne sürerek tahliye ve beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Koç'a, "kasten öldürme" suçundan müebbet, "silahla yağma" suçundan ise 10 yıl hapis cezası verdi.

Olay

Melikgazi ilçesi Eğribucak Mahallesi'nde bulunan evinde birlikte yaşadığı Songül Koç tarafından 28 Nisan'da bıçaklanan Rahmi Kekeç, Kayseri Şehir Hastanesinde tedavi altına alınmıştı.

Kekeç, tedavi gördüğü hastanede 5 gün sonra hayatını kaybetmiş, olayın ardından kaçan zanlı Koç ise polis ekiplerince gözaltına alınmıştı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Koç hakkında, "Bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürme" ve "konutta, geceleyin silahlı yağma" suçlarından dava açılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Engin Özkoç Yaşar Güler Kemal Kılıçdaroğlu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Hülya Avşar Gülben Ergen Acun Ilıcalı Murat Dalkılıç
Spor Ali Koç Güven Yalçın Abdullah Avcı Sergen Yalçın İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Erkek Sakarya Maltepe Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kayseri'de birlikte yaşadığı kişiyi öldüren kadına müebbet hapis cezası - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.12.2020 11:54:52. #1.14#
title