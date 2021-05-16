Kayseri'de birinci katın penceresinden düşen çocuk yaralandı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde birinci katın penceresinden düşen 7 yaşındaki çocuk yaralandı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde birinci katın penceresinden düşen 7 yaşındaki çocuk yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hürriyet Mahallesi Sadeli Sokak'ta bulunan evde sinekliğe dokunan A.K.A, bir anda dengesini kaybederek, açık olan pencereden toprak zemine düştü.

Yaralanan çocuk, İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince, Erciyes Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

A.K.A'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya