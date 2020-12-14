Kayseri'de biri kişi evinde ölü bulundu
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Kayseri'de biri kişi evinde ölü bulundu

14.12.2020 19:15 | Son Güncelleme: 14.12.2020 19:15
Kayseri'de biri kişi evinde ölü bulundu

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.

Yeniköy Mahallesi Gündüz Geçidi Sokak'ta bulunan evinde tek başına yaşayan emekli Halil Biricik'ten (73) gün boyunca haber alamayan yakınları, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Eve gelen sağlık ekipleri, Biricik'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Evde düşerek hayatını kaybettiği değerlendirilen Biricik'in cenazesi, incelemenin ardından otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya

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