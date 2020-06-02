Kayseri'de bir sokaktaki 6 apartmanın karantina süresi uzatıldı
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında aynı sokaktaki 6 apartmanda uygulanan karantina süresi uzatıldı.
02.06.2020 14:23 | Son Güncelleme: 02.06.2020 14:23
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında aynı sokaktaki 6 apartmanda uygulanan karantina süresi uzatıldı.
Alınan bilgiye göre, Osmanlı Mahallesi'nde 6 apartmanda, gerekli sosyal izolasyonun sağlanamaması nedeniyle 14 gün daha karantina uygulanacak.
Apartmanlarda yaşayan vatandaşların ihtiyaçları ilgili kurumlarca karşılanıyor.
Kaynak: AA