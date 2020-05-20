Kayseri'de bir sokaktaki 6 apartman karantinaya alındı
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Kayseri'de bir sokaktaki 6 apartman karantinaya alındı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında aynı sokaktaki 6 apartman karantinaya alındı.

Kayseri'de bir sokaktaki 6 apartman karantinaya alındı
20.05.2020 20:02 | Son Güncelleme: 20.05.2020 20:02

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında aynı sokaktaki 6 apartman karantinaya alındı.

Osmanlı Mahallesi'nde yapılan sağlık taraması sonucu 7 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıkmasının ardından sağlık ekipleri tarafından bölgede filyasyon çalışması başlatıldı.

Test sonucu pozitif çıkanlar, Kayseri Şehir Hastanesinde gözetim altına alındı.

Mahalledeki vakanın yakınlarına ve komşularına ait aynı sokaktaki 6 apartmanda ise karantina uygulaması başlatıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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