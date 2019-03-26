Kayseri'de Bir Polis Meslektaşını Yaralayıp, Kendini Vurdu

Kayseri Havalimanı'nda görevli bir polis memuru tartıştığı meslektaşını silahla yaralayıp, kendini vurdu.

Alınan bilgiye göre, Kayseri Havalimanı'nda iç hatlar terminali yolcu girişi kontrol noktasında görevli polisler Eyüp B. ile Ali A. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Eyüp B, tabancayla meslektaşına ateş ettikten sonra, kendini vurdu.

Ağır yaralanan iki polis memuru, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, havaalanında geniş güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA