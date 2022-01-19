Kayseri'de bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, 3 zanlı gözaltına alındı
AA / Hakan Can Şahin - Haberler | Güncel
Kayseri'de kamyonda yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
KAYSERİ (AA) - Kayseri'de kamyonda yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, bir kamyonda yapılan aramada 420 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Bununla ilgili A.S. R.S. ve Y.D. gözaltına alındı.
AA / Hakan Can Şahin - Son Dakika Haberleri