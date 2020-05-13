Kayseri'de bir mahalledeki 7 evin karantina süresi uzatıldı
Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde bir mahalledeki 7 evde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina süresi uzatıldı.
13.05.2020 10:54 | Son Güncelleme: 13.05.2020 10:54
Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde bir mahalledeki 7 evde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina süresi uzatıldı.
Alınan bilgiye göre, İl Hıfzıssıhha Kurulunca, koronavirüs salgınının kontrolü amacıyla kırsal Yemliha Mahallesi'ndeki 7 müstakil evde uygulanan 14 günlük karantina uygulaması, gerekli sosyal izolasyonun sağlanamaması nedeniyle 14 gün daha uzatıldı.
Evlerde yaşayan vatandaşların ihtiyaçları ilgili kurumlarca karşılanıyor.
Kaynak: AA