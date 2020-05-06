Kayseri'de bir mahalledeki 6 ev karantinaya alındı
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Kayseri'de bir mahalledeki 6 ev karantinaya alındı

Kayseri'de bir mahalledeki 6 ev karantinaya alındı
06.05.2020 19:40 | Son Güncelleme: 06.05.2020 19:40

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 6 ev karantinaya alındı.

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 6 ev karantinaya alındı.

Yukarıborandere Mahallesi'nde yapılan sağlık taraması sonucu biri kişinin Kovid-19 testi pozitif çıkmasının ardından sağlık ekipleri tarafından bölgede filyasyon çalışması başlatıldı.

Test sonucu pozitif çıkan bir kişi Kayseri Şehir Hastanesinde gözetim altına alındı. Mahalledeki vakanın yakınlarına ve komşularına ait 6 evde ise karantina uygulaması başlatıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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