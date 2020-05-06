Kayseri'de bir mahalledeki 6 ev karantinaya alındı
06.05.2020 19:40 | Son Güncelleme: 06.05.2020 19:40
Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 6 ev karantinaya alındı.
Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 6 ev karantinaya alındı.
Yukarıborandere Mahallesi'nde yapılan sağlık taraması sonucu biri kişinin Kovid-19 testi pozitif çıkmasının ardından sağlık ekipleri tarafından bölgede filyasyon çalışması başlatıldı.
Test sonucu pozitif çıkan bir kişi Kayseri Şehir Hastanesinde gözetim altına alındı. Mahalledeki vakanın yakınlarına ve komşularına ait 6 evde ise karantina uygulaması başlatıldı.
Kaynak: AA