Kayseri'de bir mahalledeki 3 ev karantinaya alındı Kayseri'nin Hacılar ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 3 ev karantinaya alındı.

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 3 ev karantinaya alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Hıfzıssıhha Kurulu, Beğendik Mahallesi Hacı Sami Boydak Caddesi'ndeki müstakil bir evde ikamet eden kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine, bu kişi ile iki komşusunun evinde 14 gün karantina uygulanmasını kararlaştırdı. Karar üzerine polis, evlerin çevresinde önlem aldı.

İkametlerdeki ailelerin ihtiyaçları, Vefa Sosyal Destek Grubunca karşılanacak.

Kaynak: AA