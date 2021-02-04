Kayseri'de bir mahallede "kuduz" karantinası

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesindeki Sofumahmut Mahallesi, bir büyükbaş hayvanda "kuduz" hastalığı görülmesi üzerine karantinaya alındı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vaka neticesinde mahallenin hayvan giriş-çıkışına kapatıldığını söyledi.

Mahalledeki hayvanların aşılanmasına da başlayacaklarını belirten Şahin, gerekli süreç tamamlandıktan sonra karantinanın kaldırılacağını kaydetti.

Herhangi bir problem olmadığını vurgulayan Şahin, şunları kaydetti:

"Bu bakanlığımızın rutin, her zaman yapmış olduğu çalışmalardan bir tanesi. Hastalığın, dışarıdaki yayılım esnasında bir tilki veya benzeri hayvanın ısırması sonucu bulaşma ihtimali çok yüksektir. Zaten Bakanlığımız da bununla ilgili gerekli çalışmaları sürekli yapmakta. Uçakla aşılı yemler atılarak doğal hayatta da yaban hayvanlarının kuduz korunması için gereken tüm çalışmalar bakanlığımız tarafından yürütülüyor. Sarıoğlan'daki mahallemizde olan olayla alakalı da herhangi bir problemimiz yok."

Kuduz olduğundan şüphelenilen hayvandan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince numune alındığı ve itlaf edilerek gömüldüğü öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya