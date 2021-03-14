Kayseri'de bir mahalle karantinaya alındı
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Kayseri'de bir mahalle karantinaya alındı

14.03.2021 16:59 | Son Güncelleme: 14.03.2021 17:03
Kayseri'de bir mahalle karantinaya alındı

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde bir mahalle, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde bir mahalle, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun kararı doğrultusunda, Pusatlı Mahallesi'nde artan vaka sayıları nedeniyle 10 gün karantina uygulaması başlatıldı.

Mahalleye giriş çıkış yapılması yasaklanırken, vatandaşların temel gıda ihtiyaçları için gerekli tedbirlerin alındığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil

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