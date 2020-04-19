Kayseri'de bir mahalle karantinaya alındı
Kayseri'nin Bünyan ilçesine bağlı Akmescit Mahallesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina altına alındı.
19.04.2020 20:52 | Son Güncelleme: 19.04.2020 20:52
Kayseri'nin Bünyan ilçesine bağlı Akmescit Mahallesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina altına alındı.
İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca alınan kararla mahaleye giriş çıkışlar 14 gün boyunca yasaklandı.
Mahallede yapılan anonslarla vatandaşlara evlerinde kalmaları uyarısında bulunuldu. Mahallelinin ihtiyaçlarının ilgili kurumlarca karşılanacağı belirtildi.
Bünyan Belediyesi ekipleri de mahalleye giden yolları kapatma çalışmalarına başladı.
Kaynak: AA