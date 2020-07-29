Kayseri'de bir köy karantinaya alındı Kayseri'nin Sarız ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında yaklaşık 380 nüfuslu bir köy karantina altına alındı.

Kayseri'nin Sarız ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında yaklaşık 380 nüfuslu bir köy karantina altına alındı.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Çörekdere köyünde Covid-19 tespit edilmesi üzerine, ilçe Hıfzıssıhha kurulunca alınan kararla köyün tamamı karantinaya alındı. Yetkililer tarafından ilçeye giriş ve çıkışlar yasaklanırken, vatandaşların ihtiyaçlarının vefa destek grubunca karşılanacağı öğrenildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA