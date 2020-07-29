Kayseri'de bir köy karantinaya alındı
Kayseri'nin Sarız ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında yaklaşık 380 nüfuslu bir köy karantina altına alındı.
29.07.2020 22:34 | Son Güncelleme: 30.07.2020 01:32
Kayseri'nin Sarız ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında yaklaşık 380 nüfuslu bir köy karantina altına alındı.
Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Çörekdere köyünde Covid-19 tespit edilmesi üzerine, ilçe Hıfzıssıhha kurulunca alınan kararla köyün tamamı karantinaya alındı. Yetkililer tarafından ilçeye giriş ve çıkışlar yasaklanırken, vatandaşların ihtiyaçlarının vefa destek grubunca karşılanacağı öğrenildi. - KAYSERİ
Kaynak: İHA