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Kayseri'de bir kişiyi tabancayla yaralayan şüpheli yakalandı

AA, Murat Asil - Güncel
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Kayseri'de bir kişiyi tabancayla yaralayan şüpheli yakalandı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada tabancayla yoldan geçen bir kişiyi yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada tabancayla yoldan geçen bir kişiyi yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

Polis ekipleri, dün Kayapul Mahallesi Seten Sokak'ta iki grup arasında çıkan kavga esnasında markete giden 44 yaşındaki H.K'yi tabancayla yaraladıktan sonra kaçan İ.A'nın (16) bulunduğu adresi tespit etti.

Şüpheli, adrese düzenlenen operasyonda yakalandı.

AA / Murat Asil - Güncel

Kayseri, kavga, Polis, Güncel, Haberler

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