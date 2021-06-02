Kayseri'de bir kişiyi darbedip parasını alan sanıklara hapis cezası

Kayseri'de bir kişiyi darbedip parasını aldıkları iddiasıyla yargılanan 2 sanık, 5'er yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri'de bir kişiyi darbedip parasını aldıkları iddiasıyla yargılanan 2 sanık, 5'er yıl hapis cezasına çarptırıldı.

5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında tutuksuz sanıklar M.G. ve M.A. ile müşteki B.K. katılmadı, sanık avukatları ise hazır bulundu.

Duruşma savcısı mütalaasında, sanıkların, "Birden fazla kişi tarafından birlikte yağma" suçundan ayrı ayrı cezalandırılmalarını istedi.

Sanık avukatları esasa ilişkin savunmalarında, müvekkillerinin isnat edilen suçları işlemediklerini savunarak, beraatlerini talep etti.

Mahkeme heyeti, 2 sanığa da, "Birden fazla kişi tarafından birlikte yağma" suçundan 5'er yıl hapis cezası verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya