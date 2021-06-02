Kayseri'de bir kişiyi darbedip parasını alan sanıklara hapis cezası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kayseri'de bir kişiyi darbedip parasını alan sanıklara hapis cezası

Kayseri'de bir kişiyi darbedip parasını alan sanıklara hapis cezası
Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya - Haberler | Güncel

Kayseri'de bir kişiyi darbedip parasını aldıkları iddiasıyla yargılanan 2 sanık, 5'er yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri'de bir kişiyi darbedip parasını aldıkları iddiasıyla yargılanan 2 sanık, 5'er yıl hapis cezasına çarptırıldı.

5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında tutuksuz sanıklar M.G. ve M.A. ile müşteki B.K. katılmadı, sanık avukatları ise hazır bulundu.

Duruşma savcısı mütalaasında, sanıkların, "Birden fazla kişi tarafından birlikte yağma" suçundan ayrı ayrı cezalandırılmalarını istedi.

Sanık avukatları esasa ilişkin savunmalarında, müvekkillerinin isnat edilen suçları işlemediklerini savunarak, beraatlerini talep etti.

Mahkeme heyeti, 2 sanığa da, "Birden fazla kişi tarafından birlikte yağma" suçundan 5'er yıl hapis cezası verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Nikos Dendias Adnan Menderes İbrahim Aydemir
Magazin Alişan Seda Sayan Demet Akalın Serenay Sarıkaya
Spor Ozan Tufan Burak Yılmaz Ahmet Nur Çebi Mustafa Cengiz Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kayseri'de bir kişiyi darbedip parasını alan sanıklara hapis cezası - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.06.2021 18:06:23. #1.13#

title