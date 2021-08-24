Bir kişinin satın almak istediği araçta bıraktığı 75 bin lira çalındı
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Bir kişinin satın almak istediği araçta bıraktığı 75 bin lira çalındı

Anadolu Ajansı / Hakan Can Şahin - Haberler | Güncel

Kayseri'de bir kişinin satın almak istediği park halindeki otomobilde bıraktığı 75 bin lira çalındı.

Kayseri'de bir kişinin satın almak istediği park halindeki otomobilde bıraktığı 75 bin lira çalındı.

Edinilen bilgiye göre, D.S, araç alımı için anlaştığı M.G. ile devir işlemlerini yaptırmak için buluştu.

Bankadan 75 bin lira çekerek notere giden D.S. ve M.G, öğle tatili nedeniyle devir işlemini yaptıramayınca satıcının iş yerine gitti.

Yaklaşık 1 saat sonra dışarı çıkan ikili, satışı yapılacak otomobilin camının kırılarak içerisindeki paranın çalındığını fark etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çevredeki güvenlik kameralarında yaptığı ilk incelemede, şüphelilerin sahte plakalı otomobil ile gelerek parayı çaldıkları belirlendi.

D.S'nin otomobil alımı için başka bir şehirde olan arkadaşına aracılık ettiği öğrenildi.

Bir kişinin satın almak istediği araçta bıraktığı 75 bin lira çalındı
Bir kişinin satın almak istediği araçta bıraktığı 75 bin lira çalındı
Bir kişinin satın almak istediği araçta bıraktığı 75 bin lira çalındı
Bir kişinin satın almak istediği araçta bıraktığı 75 bin lira çalındı
Bir kişinin satın almak istediği araçta bıraktığı 75 bin lira çalındı
Bir kişinin satın almak istediği araçta bıraktığı 75 bin lira çalındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Can Şahin

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