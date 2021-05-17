Kayseri'de bir kişinin arabasını gasp edip, kaza yapan 3 sanığa 9'ar yıl 2'şer ay hapis cezası
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Kayseri'de bir kişinin arabasını gasp edip, kaza yapan 3 sanığa 9'ar yıl 2'şer ay hapis cezası

Kayseri'de bir kişinin arabasını gasp edip, kaza yapan 3 sanığa 9'ar yıl 2'şer ay hapis cezası
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir kişinin arabasını gasp ederek, kaza yapan 3 sanığa 9'ar yıl 2'şer ay hapis cezası verildi.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir kişinin arabasını gasp ederek, kaza yapan 3 sanığa 9'ar yıl 2'şer ay hapis cezası verildi.

Kayseri 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuksuz sanıklar İ.K., T.M.Ö. ve A.T.T. hazır bulundu. Öte yandan taraf avukatları da duruşmaya katıldı. Savunma yapan sanıklardan A.T.T., "Biz müştekiye kesinlikle darp ve cebir yapmadık. Arabayı da gasp etmedik" dedi. Tutuksuz sanık T.M.Ö. ise kendini, "Biz arabaya müştekiyle beraber gülerek bindik. Söz konusu arabayı kesinlikle gasp etmedik. Beratımı talep ediyorum" diye savundu. Arabayı kullanarak kaza yapan sanık İ.K. ise, "suçsuzum, beraatımı talep ediyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, tutuksuz sanıklar, İ.K., T.M.Ö. ve A.T.T hakkında 'birden fazla kişi ile birlikte yağma' suçundan 9'ar yıl 2'şer ay hapis cezası verilmesine hükmetti. Sanıklar öğrenci olmasından dolayı tutuklanmazken, haklarında yurt dışına çıkma yasağı getirildi.

Olay

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bulunan Akyel Parkında 6 Temmuz 2020 tarihinde meydana gelen olayda, iddiaya göre E.A arkadaşı ile birlikte parkta oturduğu sırada İ.K., T.M.Ö. ve A.T.T. yanına geldi. İ.K., T.M.Ö. ve A.T.T., E.A.'dan gezmek için arabasını istedi. E.A.'nın arabasını vermek istememesi üzerine T.M.Ö. tehdit ederek E.A.'dan zorla anahtarı aldı. E.A.'yı da yanlarına alan İ.K., T.M.Ö. ve A.T.T. arabayla bir süre gezdikten sonra kaza yaptı. Kaza sonrası E.A.'nın şikayetçisi olması üzerine İ.K., T.M.Ö. ve A.T.T. gözaltına alındı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Kayseri'de bir kişinin arabasını gasp edip, kaza yapan 3 sanığa 9'ar yıl 2'şer ay hapis cezası - Haberler
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