Kayseri'de bir kişi tüfekle öldürüldü Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde tüfekle sırtından vurulan Suriyeli hayatını kaybetti.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde tüfekle sırtından vurulan Suriyeli hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Sahabiye Mahallesi Fark Sokak'ta, Suriye uyruklu Belali Akkad, 6 arkadaşıyla yaşadığı evde henüz belirlenemeyen nedenle ev tüfeğiyle sırtından vuruldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Akkad'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Polis ekipleri, evde yaşayan 6 kişiyi sorgulamak üzere emniyete götürdü.

Akkad'ın cenazesi, incelemenin ardından Kayseri Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Kaynak: AA