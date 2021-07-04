Kayseri'de bir kişi tartıştığı akrabası tarafından silahla öldürüldü
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Kayseri'de bir kişi tartıştığı akrabası tarafından silahla öldürüldü

Kayseri'de bir kişi tartıştığı akrabası tarafından silahla öldürüldü
Anadolu Ajansı / Murat Asil - Haberler | Güncel

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde, akrabalar arasında çıkan kavgada tabancayla vurulan kişi öldü.

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde, akrabalar arasında çıkan kavgada tabancayla vurulan kişi öldü.

Edinilen bilgiye göre, Kırkgeçit Mahallesi'nde akraba oldukları öğrenilen S.Ö. ile Z.Ö. arasında henüz belirlenmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda, S.Ö'nün tabancayla ateş etmesi sonucu Z.Ö. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Pınarbaşı Devlet Hastanesine kaldırılan Z.Ö, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

S.Ö, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil

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