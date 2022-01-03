Son dakika haberleri... Bir kişi, tartıştığı 2 kuzenini silahla öldürdü - Haberler
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Son dakika haberleri... Bir kişi, tartıştığı 2 kuzenini silahla öldürdü

AA / Murat Asil - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Kayseri'de alacak meselesi nedeniyle çıktığı iddia edilen kavgada kuzenleri tarafından silahla vurulan iki kişi hayatını kaybetti.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de alacak meselesi nedeniyle çıktığı iddia edilen kavgada kuzenleri tarafından silahla vurulan iki kişi hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Hunat Mahallesi'nde M.Y. ile amca çocukları Gaffar Mehmet Y, Serdar Y. ve Seyit Y. alacak yüzünden tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.Y. tabancayla ateş açtı. Gaffar Mehmet Y, Serdar Y. ve Seyit Y. ile bu sırada yoldan geçen M.A. yaralandı.

Haber verilmesinin ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Gaffar Mehmet Y. ile Seyit Y'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan Serdar Y. ile M.A. hastaneye kaldırıldı.

Zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Son dakika haberleri... Bir kişi, tartıştığı 2 kuzenini silahla öldürdü

Son dakika haberleri... Bir kişi, tartıştığı 2 kuzenini silahla öldürdü

Son dakika haberleri... Bir kişi, tartıştığı 2 kuzenini silahla öldürdü

AA / Murat Asil - Son Dakika Haberleri

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