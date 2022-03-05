Kayseri'de bir kişi silahla vurulmuş halde bulundu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kayseri'de bir kişi silahla vurulmuş halde bulundu

AA, Müzahim Zahid Tüzün - Güncel
 - Güncelleme:
Kayseri'de bir kişi silahla vurulmuş halde bulundu

Kayseri'de silahla vurulmuş halde bulunan kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kayseri'de silahla vurulmuş halde bulunan kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Battalgazi Mahallesi Hacı Bektaş Veli Caddesi'nde bir kişinin silahla başından vurulmuş halde bulunduğu ihbarı üzerine sağlık görevlileriyle olay yerine gitti.

Ekipler, yanında tabanca bulunan yaralı Ö.S'yi (38) hastaneye kaldırdı.

Ö.S, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polisin olayla ilgili çalışması devam ediyor.

AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Hacı Bektaş, Kayseri, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title