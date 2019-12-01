Kayseri'de bir kişi pompalı tüfekle vurularak öldürüldü
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Kayseri'de bir kişi pompalı tüfekle vurularak öldürüldü

Kayseri'de bir kişi pompalı tüfekle vurularak öldürüldü.

01.12.2019 09:10 | Son Güncelleme: 01.12.2019 09:15
Kayseri'de bir kişi pompalı tüfekle vurularak öldürüldü

'de bir kişi pompalı tüfekle vurularak öldürüldü.


Edinilen bilgiye göre ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi Olgunlar sokakta meydana gelen olayda, 31 yaşındaki Hacı Ahmet Ç. pompalı tüfekle vuruldu. Vatandaşların vermesi üzerine olay yerine gelen 112 ve polis ekipleri, Hacı Ahmet Ç.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.


Yapılan incelemenin ardından Hacı Ahbet Ç.'nin cesedi Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, polis, olayla ilgili olarak işlem başlattı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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